Vídeo mostra jornalista atirando em ex-namorada em farmácia no Mato Grosso

Td Talita de Souza

José 'Muvuca' disparou quatro vezes contra ex-namorada e logo após deu um tiro na própria cabeça - (crédito: Facebook/Reprodução)

O jornalista José Marcondes Neto, 46 anos, conhecido como Muvuca, morreu após cometer uma tentativa de feminicídio contra a ex-namorada, Nádia Mendes Vilela, 33 anos, em Tangará da Serra, Mato Grosso. O crime ocorreu na tarde de segunda-feira (28/6). Muvuca foi até a farmácia em que a mulher trabalha, pediu para conversar com ela e logo após atirou quatro vezes contra a ex-companheira. Em seguida, ele deu um tiro na própria cabeça.

Confira o vídeo da câmera de segurança do local divulgado por um morador da cidade:







Nádia conseguiu escapar do ataque de Muvuca e correu para fora da loja, onde foi socorrida por pessoas que passavam pelo local. Os tiros dilaceraram uma das mãos da farmacêutica, além de acertar a boca e o tórax dela. Ela passou por duas cirurgias e responde bem aos medicamentos.

Já Muvuca foi encontrado na farmácia e foi levado ao hospital, no entanto, após passar por uma cirurgia na cabeça, veio a óbito na noite de ontem (28/6).

Site fundado por Muvuca emite nota de repúdio: “ciúme descomunal”



O Muvuca Popular, site fundado pelo jornalista para noticiar fatos de Cuiabá e do estado mato-grossense, divulgou nota de repúdio contra a tentativa de feminicídio. O texto assinado por sete jornalistas que compõem o site classificou o crime como “covardia”.

“Muvuca sempre possuiu todos os critérios que caracterizam uma boa pessoa. Apesar de toda sua gentileza e cordialidade com aqueles que o cercavam, seu ciúmes descomunal não o impediu de tentar contra a vida de sua ex-companheira”, escreveram. Elas afirmam que Muvuca sempre as tratou com muito respeito e “fazia o que podia” para manter um ambiente de trabalho seguro.

O grupo fez um alerta sobre a violência contra a mulher e pediu que sejam denunciados atos violentos, mesmo “o menor deles”. Eles afirmam que assim como ocorreu com Nádia, outras mulheres sofrem as consequências de “uma sociedade machista e patriarcal, onde são vistas apenas como uma propriedade adquirida por posse”.