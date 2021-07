Assessora parlamentar é morta a tiros no interior de Pernambuco

Dd Diário de Pernambuco

(crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Uma assessora parlamentar foi morta, na noite da quinta-feira (30/6), em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata de Pernambuco. Josineide Victor dos Santos, de 38 anos, foi atingida por disparos de arma de fogo, na rodovia que liga Caiçara e Pirituba, enquanto dirigia uma moto. Amigos da vítima informaram que Josineide recebia ameaças de um homem por um aplicativo de mensagens. Ela deixa uma filha, de 20 anos, que está grávida.

Josineide Victor dos Santos trabalhou com o vereador Novo da Banca (Republicanos) durante 17 anos. Além de assessora, ela foi professora do ensino infantil do município. De acordo com o vereador, Josineide já havia registrado boletins de ocorrência contra as ameaças que sofria, e afirmou que o celular dela estava retido na delegacia do município. O corpo de Josineide foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) no Recife ainda na quinta-feira (30), e retornou ao município de Vitória, onde foi velado.

A Polícia Civil informou que as investigações foram iniciadas e seguem com a 17ª DPH, de Vitória de Santo Antão, até total elucidação do crime.