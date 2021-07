Operação contra pirataria digital cumpre 11 mandados e bloqueia sites

TM Thays Martins

As polícias civis de nove estados e o Ministério da Justiça e Segurança Pública deflagram, nesta quinta-feira (8/7), a terceira fase da Operação 404, que visa o combate à pirataria digital.

Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão. Também foram bloqueados sites e aplicativos que transmitem conteúdos ilegais.

As buscas foram realizadas no Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Rondônia, Rio Grande do Sul e São Paulo.

De acordo com o Ministério da Justiça, a ação conta com a colaboração das embaixadas dos Estados e o Departamento de Justiça do Reino Unido no Brasil.

As outras duas fases da operação foram deflagradas em 2019 e 2020. Na primeira, oito pessoas foram detidas e na segunda foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão em 10 estados.