"Não quero tratamento especial’, diz Medina sobre levar mulher a Tóquio

Td Talita de Souza

(crédito: Reprodução/Instagram)

O atleta de surfe Gabriel Medina veio a público, na noite dessa quarta-feira (7/7), explicar a insatisfação com a decisão do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) de vetar o nome da mulher dele, Yasmin Brunet, para participar do staff do surfista nos Jogos Olímpicos de Tóquio, que começam em 23 de julho.

Medina afirma que não quer “tratamento especial” e que busca o cumprimento das mesmas regras aplicadas para outros atletas. “Todos estão levando uma pessoa que não é treinadora e coach, assim como a Yasmin também não é. Ela faz parte do meu staff, é com quem eu viajo, me ajuda e me acompanha, desde o início do ano”, declara. “Eu não quero levar uma pessoa a mais, eu só quero escolher a pessoa, como os outros. Infelizmente, para as Olimpíadas, parece que não vou conseguir. É isso, só vim desabafar para vocês”, completou.

Após a recusa do nome de Yasmin em 17 de junho, o casal recorreu ao comitê mais de uma vez. Medina afirma que chegou a ligar para o presidente do comitê e outros gestores da instituição, mas não teve êxito no pedido. Na noite da quarta-feira (7/7), o casal teve mais um pedido negado.

Medina fez um desabafo nas redes sociais sobre veto do nome da esposa para Jogos Olímpicos (foto: Instagram/Reprodução)

A modelo Yasmin Brunet também fez críticas ao comitê em uma sequência de vídeos postados em uma rede social. “Ele pode levar uma pessoa, a que ele quiser, e estão decidindo por ele. Ele é um dos atletas com mais chance de medalha hoje em dia e tem esse descaso com um pedido dele que é para ser tratado igual os outros”, afirmou. Ela também diz que foram dadas “muitas desculpas que não fazem sentido” e até mesmo “inverdades”.

“A gente já chegou a receber um e-mail dizendo que, por questões internas, de preservação de imagem do COB e dos atletas, por essa questão, eu não poderia ir. A gente já recebeu a desculpa que eu estava numa lista que não seria a lista original, mas outra lista, o que não é verdade. A gente já recebeu uma desculpa que o COB liberou, mas o COI [Comitê Olímpico Internacional] não está liberando”, disse.

Devido às restrições instauradas para proteger os atletas e as equipes técnicas da covid-19, a COB reduziu o número de integrantes dos staffs para uma pessoa. Medina, então, pediu a troca do técnico australiano Andy King pela esposa, o que não foi aceito. “Só o atleta sabe o que vai precisar na situação, só ele sabe quem realmente vai ajudá-lo, quem ele quer que vá. Isso eu acho que deveria ser respeitado”, completou Yasmin. Os vídeos foram apagados na tarde desta quinta-feira (8/7).

Jogos Olímpicos não terão espectadores



Nesta quinta-feira (8/7), a ministra dos Jogos Olímpicos, Tamayo Marukawa, anunciou que a competição não terá espectadores. A decisão foi tomada após o registro de aumento de casos de infectados com a covid-19 na capital japonesa.

Mais cedo, o governo japonês decretou estado de emergência sanitária em Tóquio a partir da próxima segunda-feira (12/7) até 22 de agosto. As medidas são uma forma de contenção da alta taxa de transmissão do vírus, ampliada devido a contaminação pela variante Delta.