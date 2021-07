Caso Marielle: promotoras se afastam da investigação do assassinato da vereadora

AE Agência Estado

(crédito: Rio de Janeiro Municipal Chamber / Renan OLAZ)

As promotoras de Justiça Simone Sibílio e Letícia Emile decidiram se afastar da força-tarefa que investiga o assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) e do seu motorista, Anderson Gomes . Segundo o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a decisão foi voluntária. O motivo não foi informado.

"A Procuradoria-Geral de Justiça do MPRJ reconhece o empenho e a dedicação das promotoras ao longo das investigações, que não serão prejudicadas. O MPRJ anunciará em breve os nomes dos substitutos das promotoras na força-tarefa", informou o órgão, em nota.

Anielle Franco, irmã de Marielle, disse que a família foi pega de surpresa com a notícia. "Saiu o delegado. Agora, as promotoras. A gente não consegue saber o que está acontecendo. É desesperador. Não podemos perder as esperanças. Mas com tantas mudanças...", afirmou.

As promotoras Simone e Letícia assumiram o caso em setembro de 2018, seis meses após o assassinato. Segundo Anielle, as duas eram muito próximas da família. Segundo o jornal O Globo, elas teriam optado por deixar as investigações devido a possíveis interferências externas em seus trabalhos.