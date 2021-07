Adolescente tem a cabeça esmagada por rodas de caminhão

ID Ivan Drummond - Estado de Minas

(crédito: CBMMG )

Um adolescente, de 15 anos, que andava de bicicleta motorizada, morreu na manhã deste domingo (11/7), após ter sido atropelado e ter a cabeça esmagada por uma das rodas do caminhão placa HHK -1521, na cidade de Paracatu, no oeste do estado de Minas Gerais. O acidente ocorreu na Rua Maria Monteiro da Silva, cruzamento com a Rua Lourival Araújo Caldas, no Bairro Cidade Nova.

Segundo o motorista do caminhão, de 54 anos, ele trafegava pela Rua Maria Monteiro, dando sinal, pois faria uma conversão à direita, para a Rua Lourival Araújo Caldas, e não percebeu uma bicicleta motorizada realizando a ultrapassagem pela direita.

Ao convergir para a direita, segundo o motorista, ele percebeu um barulho e que havia passado em cima de alguma coisa com as rodas de trás do caminhão, tendo parado imediatamente.



Ao descer do veículo, deparou-se com o corpo do adolescente debaixo das rodas traseiras do lado direito do caminhão. Diante do fato, o motorista acionou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar.



Quando chegaram ao local, os bombeiros confirmaram não haver sinais vitais na vítima. O local teve de ser isolado até a remoção do corpo para o IML. Foi realizado o teste de etilômetro no motorista, e este comprovou que o homem não havia feito ingestão de bebida alcoólica.