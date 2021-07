Brasileiro de 24 anos é assassinado a tiros em Portugal

LR Luiz Ribeiro - Estado de Minas

(crédito: Reproduçãoi/Redes sociais )

A Polícia Judiciária portuguesa investiga circunstâncias do assassinato de Luiz Henrique Froede, de 24 anos, mineiro de Novo Cruzeiro, no Vale do Jequitinhonha. Ele foi morto no início da madrugada de quinta-feira (8/7) em Lisboa, onde morava há dois anos e meio.

De acordo com a imprensa portuguesa, Luiz Henrique foi encontrado baleado na altura do tórax, caído em uma rua do bairro Alfama, próximo ao Museu do Fado, em Lisboa. Em seguida, foi levado para um hospital.

O Bairro Alfama é um ponto turístico da capital portuguesa. Trata-se de um dos bairros mais antigos da cidade. Vem desde o domínio dos mouros na Península Ibérica, do século VIII ao XI.



De acordo com o jornal "Gazeta de Araçuaí", um integrante da família em Novo Cruzeiro confirmou que o rapaz não resistiu e morreu no hospital.



Ainda não se sabe a motivação do crime. Até momento, ninguém foi preso. O rapaz foi baleado depois do encontro em uma casa, onde estavam várias pessoas.



De acordo reportagem da TV SIC, de Lisboa, testemunhas disseram que, depois de ouvirem os disparos, viram pelo menos dois homens fugindo pela rua. Também foi exibido um vídeo, com imagens do corpo da vítima sendo carregado.

No entanto, a reportagem da emissora portuguesa não esclareceu se o mineiro foi baleado dentro da residência ou na rua.



A família de Luiz Henrique é proprietária de uma loja de móveis em Novo Cruzeiro, município de 31,3 mil habitantes. Parentes do rapaz estão tentando viajar para Lisboa, a fim de fazer o reconhecimento do corpo e providenciar o traslado para o Brasil.