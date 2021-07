Partidos e centrais sindicais chamam população para protesto contra Bolsonaro

Td Talita de Souza

(crédito: Andre Borges / AFP)

Formado por centrais sindicais e partidos da oposição, o denominado Bloco Democrático convocou a população brasileira para ir às ruas, no próximo sábado (24/7), às 15h, contra o governo do presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido). O grupo denomina a manifestação como “dia de unir o país em defesa da democracia, da vida dos brasileiros e do Fora Bolsonaro”.

Em nota, divulgada nesta quarta-feira (21/7), os integrantes afirmam que é preciso combater a ação “criminosa” do atual presidente durante a pandemia da covid-19 e lutar pela “defesa intransigente da democracia”. Eles ainda lembram das suspeitas de corrupção levantadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, levantadas a partir de depoimentos de servidores, ex-ministros da Saúde e empresas de venda de vacinas contra a doença.

“Ao mesmo tempo em que sabota todos os esforços da sociedade para vencer o coronavírus, Bolsonaro ataca diariamente o regime democrático brasileiro e busca, inequivocamente, as condições para imposição de um regime autoritário que destrua as instituições republicanas para acabar com as liberdades democráticas”, dizem.

O texto é assinado por 26 entidades, entre elas a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), a Federação dos Bancários de São Paulo e a União Nacional dos Estudantes (UNE); além dos partidos Cidadania, Rede Sustentabilidade, Solidariedade, Partido Verde (PV) e PCdoB.

A última manifestação contra o presidente ocorreu há menos de um mês, em 3 de julho, e reuniu cerca de 290 cidades do país e do exterior. Foi o terceiro grande protesto contra o chefe do Executivo em dois meses.

Confira a íntegra da nota:

BLOCO DEMOCRÁTICO – Em Defesa da Vida e da Democracia

24 de Julho – #24J – Dia de unir o país em defesa da democracia, da vida dos brasileiros e do Fora Bolsonaro

O Brasil vive uma das maiores tragédias da sua história, com a perda de 540 mil vidas para a pandemia do Covid 19. Nesse difícil momento, a ação do governo federal tem sido marcada de maneira criminosa pela irresponsabilidade e descaso com a defesa da vida do nosso povo, atacando a ciência e sabotando a vacinação, usando o momento de dor e perda por que passamos como uma oportunidade para ações corruptas, reveladas pela CPI da pandemia.

Ao mesmo tempo em que sabota todos os esforços da sociedade para vencer o coronavírus, Bolsonaro ataca diariamente o regime democrático brasileiro e busca, inequivocamente, as condições para a imposição de um regime autoritário que destrua as instituições republicanas para acabar com as liberdades democráticas.

Não é a primeira vez que o Brasil enfrenta essa ameaça. Já assistimos a esse filme e sabemos o caminho para derrotar o arbítrio. É hora de unir os brasileiros, independente de colorações partidárias e ideológicas, na defesa intransigente da democracia. É preciso, ainda, apoiar as demandas sociais pelo auxílio emergencial de $600, vacina para todos já, contra a carestia e política ativa de geração de empregos de qualidade.

Por isso convidamos a todos para vir à Avenida Paulista, no dia 24 de julho. Estaremos com as nossas bandeiras do Brasil, em frente ao Conjunto Nacional, a partir das 15 horas.

Assinam o texto:

ACREDITO

AGORA

Central de Sindicatos Brasileiros (CSB),

Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB)

Central Geral dos Trabalhadores do Brasil (CGTB)

Confederação das Mulheres do Brasil (CMB)

Derrubando Muros

Federação das Mulheres Paulistas – FMP

Federação dos Bancários de São Paulo

Força Sindical

Juventude Pátria Livre (JPL)

Juventude Socialista do PDT de São Paulo (JS)

Nova Central Sindical de Trabalhadores (NCST)

Pública Central do Servidor

União Geral dos Trabalhadores (UGT)

União da Juventude Socialista (UJS)

União Municipal de Estudantes Secundaristas (UMES)

União Nacional dos Estudantes (UNE)

CIDADANIA,

PV

PCdoB

PDT

PSB

PSDB

REDE SUSTENTABILIDADE

SOLIDARIEDADE.