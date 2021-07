Hot Park identifica causa de incêndio e diz que não houve feridos

JG Jéssica Gotlib

(crédito: Redes sociais)

O incêndio no Hot Park, a 32 km de Caldas Novas (GO), assustou turistas nesta quinta-feira (22/7). O fogo tomou parte das instalações do parque aquático e uma área de vegetação nativa nas proximidades do local, chegando perto de uma área residencial de Rio Quente.



Apesar da dimensão do incidente, ninguém ficou ferido. É o que informa a nota divulgada pela assessoria de imprensa do grupo. “Na tarde de hoje, 22 de julho, uma fagulha externa, proveniente de uma área próxima, atingiu o teto do restaurante Bartô, no Hot Park. Imediatamente a Brigada de Incêndio foi acionada e agiu rapidamente para conter o fogo – sob controle – e evacuar a área. O Corpo de Bombeiros também foi acionado”, diz o texto.



Os responsáveis pelo parque afirmam ainda que a única área afetada foi a do restaurante, que segue isolada. De acordo com Corpo de Bombeiros de Goiás, foram necessárias cinco viaturas e várias equipes para apagar as chamas. Leia abaixo a nota do Hot Park na íntegra:



"Na tarde de hoje, 22 de julho, uma fagulha externa, proveniente de uma área próxima, atingiu o teto do restaurante Bartô, no Hot Park.



Imediatamente a Brigada de Incêndio foi acionada e agiu rapidamente para conter o fogo – sob controle – e evacuar a área. O Corpo de Bombeiros também foi acionado. Não há feridos.



Os clientes estão sendo orientados a evacuar o parque, por prevenção e seguindo os protocolos de segurança definidos pelo Corpo de Bombeiros. A única área afetada foi a do restaurante, que está isolada.

O Hot Park possui uma brigada de incêndio interna preparada, que agiu rapidamente, acionando também o Corpo de Bombeiros."