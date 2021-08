Diretores da Anvisa reforçam importância da vacinação contra covid-19

ME Maria Eduarda Cardim

Presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres, sobre imunização: "Não há que se ter dúvida" - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Os diretores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ressaltaram nesta quarta-feira (11/8) a importância da vacinação contra a covid-19. Os alertas foram feitos durante reunião extraordinária pública da Diretoria Colegiada, que aprovou por unanimidade o uso emergencial do medicamento Regkirona (regdanvimabe) para o tratamento da doença.

Além de ressaltar que os medicamentos já aprovados pela Anvisa podem ajudar a aliviar a carga do sistema de saúde brasileiro, os diretores reforçaram que a vacinação continua sendo a melhor e mais eficaz maneira no combate à pandemia. “Não há que se ter dúvida quanto à importância da vacinação. Essa dúvida não faz parte da tradição brasileira, não faz parte do passado do Brasil no que tange às campanhas de vacinação”, disse o diretor-presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres.

Ele fez um alerta para que a população não deixe que a guerra política vista em meio à pandemia contamine a ciência. “Não podemos deixar que a contenda política contamine a ciência. Não podemos permitir que outros fatores atuem onde deve atuar a preservação da vida, a qualidade da vida e o acesso dos cidadãos aos recursos de saúde”, afirmou.

A diretora Meiruze Freitas aproveitou o momento do voto pela aprovação do novo medicamento contra a covid-19 para pedir que a população brasileira se vacine. “O ato de se vacinar é uma proteção individual e coletiva. Com a vacinação é que vamos combater a pandemia e reduzir os riscos de cepas que possam driblar às vacinas. Então, fazendo coro ao presidente da Anvisa, a todos os diretores dessa agência, e aos servidores da vigilância sanitária, eu ressalto a importância da vacinação, da primeira e da segunda dose”, declarou.

Terceira dose

Meiruze ainda destacou que se for necessária a aplicação de uma terceira dose da vacina, a Anvisa avaliará. “Estamos trabalhando com todo mérito e dedicação dos servidores para que seja ampliada a vacinação no Brasil com vacinas de qualidade, eficácia e segurança. Se necessário a terceira dose, certamente não nos furtaremos de fazer essa avaliação”, completou.



Já o diretor Alex Machado Campos indicou ainda que a vacina se faz ainda mais necessária já que esses medicamentos aprovados pela Anvisa para o tratamento da covid-19 não são baratos e não são de fácil acesso em um primeiro instante. "Isso acentua a necessidade de nos vacinarmos e irmos ao encontro da primeira vacina que chegar ao nosso alcance nas salas de vacinação de todo país", disse.