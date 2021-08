Por causa de R$ 2,50, apostador capixaba deixa de ganhar R$ 2,3 milhões

RF Roberto Fonseca

(crédito: Reprodução/Google Street View)

A sorte sorriu para um apostador de Vitória, capital do Espírito Santo, na noite desta sexta-feira (13/8), mas ele deixou de faturar R$ 2.357.862,60. O capixaba fez um jogo simples de R$ 2,50 e errou todas as dezenas sorteadas no concurso 2204 da Lotomania. Ganhou R$ 137.994,34, mas se tivesse feito a aposta-espelho, no valor de R$ 2,50, teria levado a bolada acumulada.

Isso ocorre porque a Lotomania tem apenas uma forma de jogar. O preço da aposta é único e custa R$ 2,50. Dos 100 números, o apostador tem que marcar 50 no volante (você ainda pode marcar menos que 50 números e deixar que o sistema complete o jogo para você) e ganha prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número. Há a possibilidade de o sistema selecionar os outros 50 números não registrados no jogo original, por meio da aposta-espelho que também custa R$ 2,50.

Assim, como o apostador de Vitória errou todos os números no bilhete, ele teria acertado os 20 sorteados no concurso 2204 entre os 50 da aposta-espelho se tivesse jogado R$ 5 em vez de 2,50. Dessa forma, deixou de levar quase R$ 7 milhões para casa. A aposta foi feita na Lotérica Marechal Campos, localizada no bairro Nazareth.

Os números sorteados no concurso 2204 foram 01-04-13-27-35-36-38-46-54-55-56-59-60-63-69-74-78-81-82-99. Cinco apostas acertaram 19 pontos. Cada uma vai levar R$ 102.760,70. Com 18, foram 74 apostas ganhadoras. Cada uma vai receber R$ 2.330,98. A quantidade de ganhadores da Lotomania das demais faixas de premiação e o rateio podem ser conferidos aqui.

O próximo sorteio (concurso 2205) da Lotomania será realizado nesta terça-feira (17/8). A expectativa da Caixa Econômica Federal é que o prêmio chegue a R$ 3,2 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h da terça-feira nas casas lotéricas ou no site de apostas da Caixa.