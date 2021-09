Idoso de 70 anos se masturba em frente de jovem em banheiro da Rodoviária

/d /Estado de Minas

(crédito: Com a genitália exposta, idoso não se intimidou ao ser alertado de que, se continuasse com o ato libidinoso, vítima chamaria a PM (foto: Reprodução/Google Street View))

Um homem de 70 anos foi preso nesse sábado (11/9) suspeito de importunação sexual no Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro, Centro de BH. Ele teria se masturbado dentro de um dos banheiros do local na frente de um rapaz de 24.

Segundo informações do registro da PM, o jovem entrou no sanitário da rodoviária por volta das 15h, quando se deparou com o idoso trocando carícias com um outro homem. Ambos estariam com a genitália exposta.

O rapaz diz ter ignorado a cena e seguido para o mictório. Enquanto ele urinava, o suspeito teria começado a observá-lo com o genital à mostra. Ele então alertou ao idoso de que se afastasse. Caso contrário, chamaria a segurança.

O homem, no entanto, não se intimidou com o aviso: "Eu não me importo, pago o valor que for necessário", teria dito. Em seguida, começou a se masturbar.

Diante da situação, o rapaz assediado chamou os vigilantes do terminal e acionou a Polícia Militar (PM).

O idoso foi conduzido à 2° Delegacia de Polícia Civil no Bairro Jardim América, Região Oeste da capital.