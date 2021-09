Ana Maria Braga surge com tampão ocular após cirurgia de catarata

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Ana Maria Braga (foto: Reprodução/Instagram))

A apresentadora Ana Maria Braga compartilhou neste último domingo (12/09), uma foto sua utilizando um oclusor ocular, também conhecido como tampão de acrílico. O objeto é usado para proteger o olho após passar por cirurgia, como por exemplo a de catarata, feito pela veterana.

Na publicação postada nas redes sociais, Ana chegou a brincar com o item, contudo, explicou aos seus seguidores que já está recuperada. "Pirata moderna, só que não. Foi catarata, mas estou completamente recuperada, viu? Eu achava que catarata era uma coisa de outro mundo, mas olha é uma cirurgia de 15 ou 20 minutos. Parece um milagre mesmo! Então, se você está com um borrão na visão dá uma passada no médico ver o que é", escreveu a apresentadora.

Muitos amigos de emissora comentaram a publicação, como André Marques:

"Te amo", disparou o apresentador; "Boa recuperação, paixão", disse Claudia Leitte; "Se cuide, boa recuperação", complementou Evaristo Costa; "Beijos, amiga querida", finalizou Daniela Mercury.

Vale lembrar que nesta última sexta-feira (10/09), Tiago Leifert foi o convidado do Mais você, TV Globo, e comentou sobre sua saída da emissora com Ana. Durante o bate-papo, ele expôs que só ficará na emissora até dezembro deste ano, complementando que esse sentimento o acompanha há algum tempo.

"Se for pegar a primeira vez que eu tive uma sensação dessa, foi há muito tempo. Eu tive a sensação e soterrei. Mas agora não. Eu acho que a minha história começa 20 anos atrás, quando eu me mudo para os Estados Unidos. A minha missão era trabalhar no Esporte na Globo. Meu pai estava aqui desde 1988. Ele se aposentou em 2017. Nasci e cresci aqui"

Tiago Leifert

"Aqui, no Globo Esporte, eu acordava às 5h todos os dias, eu chegava antes de todo mundo, eu escrevia tudo, sabia tudo, via os jogos. Quando eu fui para o entretenimento foi a mesma coisa. Na época do 'The Voice', eu não saía. Comecei a namorar minha mulher e avisei: 'eu não saio'. Sempre trabalhando muito, sem férias. E aí teve um dia, que foi a minha grande epifania do ano passado, que eu cheguei em casa e minha esposa acordou e disse que o programa (BBB) foi maravilhoso. Ela perguntou 'você não está feliz?' e eu falei 'não'. Não fiz mais que minha obrigação. Eu vou comemorar em maio, quando a gente entregar a temporada. Mas eu não comemorei em maio porque eu já estava preocupado com o próximo. Aí eu pensei: 'mas quando eu vou comemorar a minha vitória?'", finalizou Leifert.