Velório do ator de Carinha de Anjo, será restrito e com caixão lacrado

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

(crédito: O ator Luiz Carlos Araújo (foto: Reprodução/Instagram))

O velório do ator Luiz Carlos Araújo, de 42 anos, que integrou o elenco da novela infanto-juvenil Carinha de anjo (2016), do SBT, com o personagem Valter, acontecerá nesta segunda-feira (13/09), no cemitério da Vila Formosa, em São Paulo.

A cerimônia de despedida está marcada para começar às 10h. E será restrita em razão da pandemia de Covid-19 e contará apenas com a presença de amigos mais próximos e familiares, de acordo com as informações do UOL.



O caixão estará lacrado devido o corpo do ator ter sido encontrado três dias após a morte e será permitida a entrada na sala de 15 em 15 pessoas. O sepultamento será logo em seguida.



O artista, foi encontrado morto no apartamento em que morava na capital paulista no fim da tarde de sábado (11/09). A causa da morte está sendo investigado pelo 2º DP do Bom Retiro como “morte suspeita”.



O corpo do ator foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para ser periciado e também um laudo foi solicitado ao Instituto de Criminalística (IC).



Luiz Carlos era muito conhecido no meio artístico, ele tinha uma longa experiência no teatro musical. O artista participou de espetáculos como Tieta do agreste, Lisbela e o prisioneiro, Dois filhos de Francisco, O primo Basílio e Garota glamour.

Além de atuar nos palcos, ele também realizava trabalhos como locutor.



Luiz voltará as telinhas com a reprise de Carinha de anjo, confirmada pela emissora de Silvio Santos no lugar de Chiquititas (2013).