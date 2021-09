Mulher suspeita de traição e furta R$ 9,9 mil do namorado

BL Bruno Luis Barros - Especial para o Estado de Minas

(crédito: Reprodução/Benficanet/Instagram)

Era mais um dia normal na vida de um comerciante de 30 anos, em Juiz de Fora, em Minas Gerais , até ele chegar em casa e perceber que a quantia de R$ 9.985 havia desaparecido. Logo, ele acionou a Polícia Militar e informou que suspeitava da namorada, de 27 anos. A motivação para o crime – que, segundo o denunciante, aconteceu no último domingo (19/9) – seria a acusação da mulher de que ele a estaria traindo.



Segundo o relato do denunciante na ocorrência, além de dar falta do dinheiro, ele encontrou um bilhete deixado por ela com uma mensagem no mínimo comprometedora. Nesse sentido, a namorada teria escrito que ele tem muito dinheiro para gastar com outras mulheres no motel.



Ainda conforme o registro policial, o homem relatou à PM que a namorada tinha livre acesso à residência e que não havia sinal de arrombamento no local – o que, segundo ele, são fatores que reforçam a suspeita de que ela seja a autora do delito.



O denunciante também disse aos policiais que a namorada, inclusive, já tinha até uma aposta de quem seria a outra na relação: uma funcionária do estabelecimento comercial do namorado.



Em busca do dinheiro perdido, o rapaz começou a procurar pela mulher nos locais onde ele achava que ela poderia estar e acabou encontrando o carro da namorada na garagem da casa de uma amiga dela. A PM foi até este endereço, mas ninguém atendeu.



Até o fechamento desta reportagem, a suspeita do roubo não havia sido localizada.