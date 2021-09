Anvisa reforça continuidade dos cuidados em instituições para idosos, mesmo com vacinação

GB Gabriela Bernardes*

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou, nesta sexta-feira (24/9), uma nota técnica reafirmando a importância da continuidade das medidas de prevenção e controle da disseminação do novo coronavírus nas instituições de longa permanência para idosos (ILPIs), mesmo após a vacinação desse grupo.

Segundo o órgão regulador, mesmo vacinados, os idosos ou os cuidadores podem contrair e disseminar o vírus. “Nesse sentido, é imprescindível que as ações de prevenção de disseminação do vírus continuem a serem seguidas", afirmou em nota.

A publicação inclui informações sobre o uso de máscaras, distanciamento, higienização, bem como procedimentos para visita segura aos residentes e procedimentos para a recepção de idosos recém-internados, entre outros tópicos.

“Essas orientações devem continuar a ser observadas rigorosamente pelos responsáveis pelas instituições, cuidadores, funcionários, visitantes e pelos idosos para prevenir exposição ao vírus e consequente abalo na condição de saúde dessas pessoas, uma vez que esta população convive no mesmo ambiente e que surtos podem ocorrer se estas precauções não forem realizadas. Neste sentido, destacamos também que as boas práticas descritas nas medidas de prevenção de contaminação do vírus SARS-COV-2 podem auxiliar na prevenção de outras doenças infecciosas, de forma que a adoção destas medidas é benéfica para toda população que habita e circula pela instituição de longa permanência”, orientou a agência reguladora.

