Dois idosos morreram após surto de covid-19 no Lar dos Velhinhos

JE Júlia Eleutério

Um total de 35 idosos testou positivo para a covid-19 na instituição - (crédito: Sabine van Erp por Pixabay)

Dois idosos do Lar dos Velhinhos Maria Madalena vieram a óbito devido a complicações da covid-19 após o local sofrer um surto da doença. Um homem e uma mulher, ambos de 79 anos, já tinham comorbidades e não resistiram. Localizado no Núcleo Bandeirante, os primeiros casos foram registrados no dia 25 de agosto e, até o momento, foram cerca de 35 idosos que testaram positivo para a covid-19 de um total de 88 residentes no lar.



Segundo a administração do local, há três idosos internados devido à doença, mas todos apresentam um quadro estável. Além disso, sete idosos estão em isolamento por terem sido infectados. Seis funcionários da instituição também testaram positivo durante o período de surto e foram afastados para cumprir o isolamento em casa.



De acordo com a coordenadora do lar, Ana Paula Neris, todos os cuidados estão sendo mantidos com rigor para evitar novas transmissões e proteger os idosos e colaboradores. “Continuamos seguindo com todos os protocolos fazendo o uso do macacão, do capote, de máscaras e outros itens, mantendo os cuidados com a lavagem das mãos e o distanciamento. Então, os cuidados que são preconizados nós estamos fazendo”, ressalta. Ela destaca que os casos de covid-19 estão sob controle no local e todos os idosos foram vacinados, mas ainda requer a atenção de todos.



No dia 2 de setembro, o Correio noticiou o caso da doença em 32 idosos da instituição, incluindo o óbito da idosa de 79 anos que ocorreu no dia 28 de agosto na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, em decorrência de complicações da doença.

Doações



O Lar dos Velhinhos Maria Madalena está fazendo uma campanha de arrecadação de itens de segurança contra a covid-19. Devido aos casos da doença, o local precisou de uma grande ala de isolamento e necessita de equipamentos de prevenção como: capote, luvas de procedimento látex, máscara e touca descartáveis, óculos de proteção, máscara PFF2 sem válvula, vestimenta de proteção macacão, face shield e propé.



As ajudas podem ser feitas através de doação direta dos itens na instituição ou por ajuda financeira. Para quem quiser ir até o local entregar alguns produtos, o endereço é SMPW Trecho 3 Área Especial nº 01 e 02 - Park Way Brasília. É possível apoiar financeiramente por meio do site da instituição ou da transferência por PIX. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (61) 3552-0504.