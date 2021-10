Homem surta, dá facada na irmã e agride a mãe

CS Cristiane Silva - Estado de Minas

Mãe e filha foram levadas para a UPA Vargem das Flores - (crédito: Reprodução da internet/Google Maps)

Um homem de 27 anos foi detido por lesão corporal após atacar a irmã de 17 anos e a mãe, que tem 58, na noite dessa quinta-feira (30/9) no Bairro Vila Esperança, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele estaria em surto quando cometeu os crimes.

De acordo com a Polícia Militar (PM), mãe e filha contam que estavam conversando na cozinha quando o rapaz chegou de repente, pegou uma faca que estava na pia e foi na direção da irmã. Para se defender, a adolescente colocou o braço na frente do rosto e acabou sendo atingida. Ela teve um corte no membro e outro logo abaixo do olho esquerdo.

A mãe disse que foi agredida com empurrões pelo filho, mas conseguiu reagir e o empurrou no chão. Quando ele caiu, pessoas que estavam do lado de fora da casa e perceberam o tumulto intervieram.

Uma delas entrou e tomou a faca do agressor. Ele chegou a sair do imóvel, mas foi contido na rua por outras testemunhas até a chegada da polícia.

A adolescente foi levada por parentes à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vargem das Flores, onde recebeu atendimento. A mãe não tinha ferimentos aparentes, mas como estava muito abalada, recebeu um primeiro atendimento da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi conduzida à mesma unidade.

De acordo com a PM, ela contou que o filho faz tratamento psiquiátrico rotineiramente, mas faz uso de drogas. Ela não soube dizer quais substâncias. O homem foi levado à Delegacia de Plantão de Contagem.