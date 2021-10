Vídeo: ventania levanta poeira em GO; há chances de fenômeno ocorrer em Brasília

CB Correio Braziliense

Tempestade de areia - (crédito: Camila Craveiro/Cedido ao CB )

Regiões de Goiânia e Aparecida de Goiânia foram invadidas por poeira durante uma ventania na tarde desta sexta-feira (1º10). De acordo com o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), André Amorim, o que aconteceu não se trata de uma nuvem de poeira propriamente dita, mas sim uma grande ventania.

O meteorologista explicou que a frente fria na região Sudeste espalhou umidade na região central, mas, sem as chuvas fortes, rajadas de vento se criaram. Por fim, André explicou que podem ocorrer fenômenos como esse nos próximos dias em outras regiões do estado e até em Brasília.



