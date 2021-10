Confira o resultado da Mega-Sena 2417 deste sábado; prêmio é de R$ 3,6 milhões

CB Correio Braziliense

Vencedor da Mega pode levar para casa R$ 3,6 milhões - (crédito: Caixa/Youtube/Reprodução)

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite deste sábado (9/10) seis loterias: os concursos 2417 da Mega-Sena; Lotofácil, Quina; o Dupla Sena; Timemania e Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. Houve transmissão ao vivo pela internet, nas redes sociais da Caixa e da Rede TV.



Mega-Sena



A Mega-Sena, com prêmio previsto de R$ 3,6 milhões, teve as seguintes dezenas: 03-11-27-46-07-10.

O rateio pode ser conferido aqui.



Confira a transmissão dos jogos