Morre ex-presidente do TST, Ronaldo Lopes Leal

GF Giovanna Fischborn

(crédito: Wanderlei Pozzembom/CB/D.A Press)

O ministro aposentado Ronaldo José Lopes Leal, que atuou no Tribunal Superior do Trabalho de 1995 a 2007, faleceu hoje (16/10), aos 84 anos. A presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), ministra Maria Cristina Peduzzi, decretou luto de três dias no Tribunal.

O ministro Lélio Bentes Corrêa, também do Tribunal Superior do Trabalho (TST), lamentou a morte do ex-presidente: "Triste a notícia da perda do ministro, um grande colega e presidente. Homem inteligente e sensível. Que Deus o acolha e conforte D. Marisa, filhas e netos".

Ronaldo Lopes Leal nasceu em São Jerônimo, no Rio Grande do Sul. Pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) se graduou em Ciências Jurídicas e Sociais. Em 1960, iniciou a carreira como advogado e ingressou na magistratura em 1963.

De 2002 a 2004, foi corregedor-geral da Justiça do Trabalho. Exerceu a Vice-Presidência de 2004 a 2006 e foi eleito presidente do Tribunal Superior Trabalho para o período de 2006 a 2007. Um mês após o término do mandato, o ministro se aposentou.

O sepultamento será neste sábado (16/10), no Crematório Metropolitano, em Porto Alegre. O velório será às 16h na Capela Ecumênica, e a cerimônia às 18h.