Irmão de professor da UnB, arquivologista e servidor do TST morre aos 58 anos

Danilo Renault morreu na manhã desta terça-feira (5/10) - (crédito: Facebook/Reprodução)

Morreu nesta terça-feira (5/10), aos 58 anos, o analista do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Danilo Renault. Formado em arquivologia pela Universidade de Brasília (UnB), ele enfrentava um grave problema na coluna cervical e, por volta das 8h, queixou-se de fortes dores, teve convulsões e não resistiu.

O velório será nesta quarta-feira (6/10), das 8h30 às 10h30, no cemitério Campo da Esperança. O arquivologista era natural de Santana (BA), morava em Brasília desde 1979 e era irmão de David Renault da Silva, professor da Faculdade de Comunicação (FAC) da UnB.

Outros dois irmãos de David também têm relação com a instituição de ensino superior: Diana Fernandes é professora voluntária de jornalismo político e Dácio Renault é doutor em comunicação. Além deles, a esposa de Danilo, a assistente social Cláudia Regina Renault, é servidora técnica do Decanato de Assuntos Comunitários (DAC).

Após a morte do servidor público, a FAC e o DAC emitiram nota em solidariedade à família. "(Nós) nos solidarizamos com a família de Danilo Renault, arquivologista formado pela Universidade de Brasília, especialmente com sua esposa Cláudia Regina N. dos Santos Renault, servidora técnica do Decanato de Assuntos Comunitários e com os irmãos de Danilo, os quais possuem vínculo direto com a UnB", diz o texto.