MTST protesta em frente à casa de Flávio Bolsonaro no Lago Sul

Manifestantes seguram cartazes sobre a fome e a alta no preço dos alimentos, além de palavras de ordem contra a família Bolsonaro - (crédito: MTST/Twitter/Reprodução)

O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) faz uma nova manifestação contra a fome nesta quinta-feira (30/9). Desta vez, o local escolhido foi a entrada do condomínio Mansões Dom Bosco, no Lago Sul, onde está a casa do senador Flávio Bolsonaro (Patriota/RJ). Em uma postagem no Twitter, o grupo descreve o ato como uma ocupação da "mansão da rachadinha! Enquanto o povo vai atrás de ossos para se alimentar, o Senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, esbanja uma mansão de R$6 milhões", narra a postagem.

Ocupamos a mansão da rachadinha! Enquanto o povo vai atrás de ossos para se alimentar, o Senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, esbanja uma mansão de R$6 milhões.#TaTudoCaro#ACulpaÉDoBolsonaro#MTST pic.twitter.com/QrRKFyZylD — MTST (@mtst) September 30, 2021





Em outro compartilhamento, o grupo evidencia o índice de brasileiros em situação de pobreza extrema e compara com o valor pago pelo filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na compra da casa: R$ 6 milhões. "O povo não vai viver de ossos e migalhas", diz a legenda.



R$6 milhões numa mansão

19 milhões de brasileiros com fome



BASTA! O povo não vai viver de ossos e migalhas!#TaTudoCaro#ACulpaÉDoBolsonaro#MTST pic.twitter.com/wQR6NwZMsC — MTST (@mtst) September 30, 2021

A ação é uma sequência do protesto que ocupou a sede da Bolsa de Valores em São Paulo há uma semana e tem novos atos marcados para outubro.