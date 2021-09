Bolsonaro sobre Lula: "Já imaginou se ele tivesse 10 dedos?"

IS Ingrid Soares

(crédito: PAULO LOPES / AFP)

O presidente Jair Bolsonaro ironizou o ex-presidente Luíz Inácio Lula da Silva, nesta quarta-feira (29/9), durante evento de entrega de obras em Boa Vista (RR), após um grupo de apoiadores do presidente entoar gritos de "Lula ladrão". "Já imaginou se ele tivesse 10 dedos?", disse o chefe do Executivo em referência ao acidente em uma metalúrgica que resultou na perda do dedo mínimo do petista.

Em maio, Bolsonaro já havia chamado Lula de "ladrão de nove dedos". Durante o evento desta quarta-feira, o presidente anunciou o início das obras do Linhão Tucuruí que vai ligar Roraima ao Amazonas. No segundo dia de viagens em comemoração aos mil dias do governo, Bolsonaro desembarcou hoje em Boa Vista, onde participou da cerimônia de inauguração da Usina Termelétrica Jaguatirica II, do evento de concessão dos aeroportos do Bloco Norte e do lançamento da linha de transmissão.