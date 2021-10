Spray brasileiro de vacina contra a covid-19 é apresentado à Anvisa

CN Cristiane Noberto

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) conheceu a versão em spray de uma vacina contra a covid-19 nesta terça-feira (19/10). O medicamento foi apresentado pelo Laboratório de Imunologia do Instituto do Coração (Incor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP).

Segundo a pasta, o projeto ainda está nas etapas de laboratório e de testes com animais. A Anvisa informou que o encontro ocorreu para que se tomasse conhecimento sobre a proposta e com o intuito de realizar orientações aos desenvolvedores sobre parâmetros técnicos e formatos de estudos esperados pelo órgão regulador. Ainda não há pedidos de autorização de estudos.

Desde agosto, universidades brasileiras podem apresentar à Anvisa todo tipo de desenvolvimento clínico de vacinas. A medida possibilita “a análise preliminar das informações referentes ao projeto de desenvolvimento dos imunizantes. Com esses dados, é possível agilizar um posterior pedido de autorização de ensaio clínico da vacina”.