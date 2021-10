Covid com hora marcada? Novo decreto de prefeitura para boates vira meme

Td Talita de Souza

Moradores da cidade afirmam que o vírus não é regido por horários ou pulseiras e criticam medida da Prefeitura de Juiz de Fora - (crédito: Breno Alves)

Uma nota técnica divulgada, na segunda-feira (18/10), pela Prefeitura de Juiz de Fora (MG) viralizou nas redes sociais e tem sido alvo de críticas e piadas. O documento, com orientações de combate contra a covid-19, autoriza o funcionamento de casas noturnas até 6h a quem tomou as duas doses da vacina e até 1h a quem só tomou uma delas. Além disso, impõe, como medida de segurança, o uso de pulseira para sinalizar em qual etapa de imunização o cliente se encontra.

“Ainda bem que o vírus é pontual. Imagina se ele chega às 0h59?”, ironiza um usuário. “Vai sair decreto em que os velhos com 3ª dose poderão ficar sete dias”, diz outro. “Imagina o DJ: ‘parou parou parou, corta o som: galera da primeira dose pode ir saindo…. segunda dose mão pra cima e dá um grito”, escreveu um usuário.

o vírus esperando dá 02:01 pra entrar na balada pic.twitter.com/tSHqfLaVn6 — sebás (@sebastyelyah) October 20, 2021

o covid esperando dar 2 horas p aparecer na festa pic.twitter.com/CM6F7qhS3E — jenni (@jennifernunes3) October 20, 2021

Imagina o DJ



"parou parou parou, cortou o som: galera da primeira dose pode ir saindo... Segunda dose mão pra cima e dá um grito AUUUUUUUUUUUUUUU" — danimel (@danimelzim) October 19, 2021

O publicitário e designer Breno Alves aproveitou uma cena do filme Vingadores para ironizar a medida de segurança:

Juiz de Fora conta com modernas pulseiras para impedir o contágio da Covid19 em bares e casas noturnas após 1h da manhã. pic.twitter.com/CsaGrlmNUz — Breno Alves (@BrenoJF) October 20, 2021

Além dos memes, os moradores da cidade criticaram as orientações sem efeito. “Qual a lógica? O vírus tem hora pra começar a contaminar a galera? kkkkkkkk eu amo esses surtos com as leis pra covid”, debochou um perfil.

“As canetadas do prefeito… ninguém nunca pensou nessa antes. Mais preventivo que isso só o banquinho com álcool em gel na porta”, disse uma moradora.

A nota técnica foi divulgada pela Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e Competitividade (Sedic) e prevê punições para quem não cumprir a determinação. De acordo com a prefeitura, o município atingiu a marca de 60% da população com a imunização completa e, por isso, as medidas estão sendo flexibilizadas.

A reportagem entrou em contato com a prefeitura para saber se havia alguma manifestação com relação às críticas e não obteve resposta até o fechamento da matéria. O espaço continua aberto.