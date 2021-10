Mãe faz vaquinha para comprar cadeira de rodas para a filha de 6 anos

AL Ana Laura Queiroz* - Estado de Minas

Família cria vaquinha virtual para comprar uma nova cadeira de rodas para Melyssa, de 6 anos - (crédito: Arquivo Pessoal/Reprodução )

Melyssa Sofia é uma criança alegre e cheia de vida, que vive com a mãe em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Com um sorriso no rosto, a pequena Mel, com seus 6 anos, cativa a família, que luta para conseguir R$ 10 mil. O dinheiro é para comprar uma nova cadeira de rodas e um andador treinador de marcha.

Melyssa nasceu em fevereiro de 2015 com atraso no desenvolvimento. “Quando ela nasceu, aparentemente não tinha nada de errado, só o olhinho dela que um era menor que o outro”, conta a mãe, Fabiana Almeida. Ela explica que os sintomas passaram a aparecer alguns meses depois do nascimento.

“Com quatro meses ela começou a ficar com o corpo mais durinho e não demonstrava interesse em fazer nada”, completa. Até hoje, Melyssa ainda não consegue andar e tem os movimentos do corpo limitados.

Desde os seus quatro meses, a família busca um diagnóstico, ainda sem sucesso. A pequena Mel foi aceita como paciente da Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação. Lá, ela foi submetida a uma série de exames, também sem uma conclusão para o quadro médico.

Hoje, a família e os médicos aguardam que Melyssa comece a andar para que ela possa passar por uma cirurgia nos pés. O procedimento pode auxiliar em seu desenvolvimento.

“Precisamos desse andador para que ela possa ficar em pé e andar. Ela é muito grande e o pezinho dela não sustenta esse peso”, explica Fabiana sobre a necessidade do andador. Melyssa também já está muito grande para a atual cadeira de rodas, por isso a família espera poder comprar uma nova.

Como ajudar a Mel?

Até o momento a família arrecadou somente R$ 930, dos R$ 10 mil necessários para comprar os equipamentos. A vaquinha está disponível na plataforma Vakinha, acessível pelo título ‘Ajude a Mel’, ou pelo ID 2455325.