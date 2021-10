Look de Halloween de Matheus Mazzafera rouba a cena em festa

JM João Mello - Especial para o Uai

(crédito: Instagram/Reprodução)

Na madrugada desta segunda-feira (25/10), o instagram de fofoca Gossip do Dia organizou uma festa de Halloween. Com a presença de vários famosos, entre artistas e influenciadores, todos fantasiados, o look de Matheus Mazzafera chamou atenção entre os demais.



View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Matheus Mazzafera (@matmazzafera)

O youtuber apostou em uma espécie de fantasia cowboy sexy, com tanga rosa e um chapéu cheio de franjas. A escolha foi muito criticada por alguns internautas, pois não casou bem com o tema dia das bruxas.

imagina se arrumar assim pra uma festa temática HALLOWEEN // chegar lá e ter gente assim pic.twitter.com/TxRtQkPdB1 — kawã. (@rbdsworld) October 25, 2021

Já uma outra ala da internet defendeu a escolha de Mazzafera e citou que, nos Estados Unidos, onde o Halloween é muito cultuado, as fantasias nem sempre fazem referências ao universo do terror.



Em sua postagem com o look ousado, muitos amigos do influencer rasgaram elogios: "Destruiu. Tá bela", elogiou a amiga Pocah. "Perfeito", comentou Lary Bottino, eliminada de A Fazenda 13 há pouco. Amei, declarou Luiza Ambiel, outra ex-peoa. "Tá linda", disse João Guilherme, ex de Jade Picon.

A fantasia tomou tanta proporção que o assunto chegou a parar na primeira posição dos trending topics mundiais. Matheus gravou um vídeo se explicando em seu instagarm e reclamou: "que coisa ridícula, eu tendo que ficar me explicar. (...) A minha vida inteira, eu deixei de fazer as coisas que eu queria para me encaixar em uma sociedade, porque eu tinha que ser 'masculino', disse Matheus ao longo do desabafo. Confira: