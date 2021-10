Em conversa vazada, Paulo Guedes dispara contra Marcos Pontes: 'astronauta, burro!'

IA Iracema Amaral- Estado de Minas

Ministro Marcos Pontes, criticado pelo colega Paulo Guedes - (crédito: AFP)

Depois de admitir o furo no teto dos gastos, contrariando afirmação do presidente Jair Bolsonaro, para conseguir recursos e bancar o Renda Brasil, o ministro da Economia, Paulo Guedes, anda na corda bamba, mas abrindo a chamada ''caixa de ferramenta'' contra, ao que parece, adversários de sua política econômica.

O desabafo do ministro aconteceu em reunião privada, contudo, com vários interlocutores, não só da equipe ministerial, mas ainda da base governista no Congresso Nacional.

Reportagem da Folha de S.Paulo , nesta quarta-feira (27/10), publica conversa vazada dessa reunião, na qual Guedes vira sua metralhadora verbal contra o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, que recentemente sofreu um corte significativo no orçamento do ministério.



"Burro''

Ao avaliar para os presentes que 'não falta dinheiro ao governo', mas gestão, Guedes, conforme a Folha de S.Paulo , elege Pontes como exemplo, adjetivando o colega de ""burro''.

Além da citação nada elogiosa, Guedes generalizou, chamando os colegas do próprio governo de incompetentes, e disse que "às vezes eu mesmo me pergunto o que estou fazendo aqui."

O desabafo ocorreu durante encontro com integrantes da comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados, que brigam para ter de volta R$ 600 milhões de recursos retirados do ministério da área. No local estavam deputados da base e de oposição.

Conversa vazada



De acordo com o áudio vazado da reunião, Guedes citou diversas vezes Pontes, sem nomear o ministro, porém chamando-o de astronauta.

Guedes criticou a reclamação sobre o corte nos valores da pasta, dizendo que cerca de 50% da execução orçamentária até agora não foi feita. O ministro reclamou das prioridades do ministério e afirmou que sempre defendeu o investimento em ciência, mas que o dinheiro foi parar em 'foguetes'. Nesse momento, usou a palavra "burro" para classificar o gestor.



Elogio



O ministro da Economia usou Tarcísio de Freitas (Infraestrutura) como exemplo da boa utilização dos recursos públicos, afirmando que tudo que entra na pasta logo sai para investimentos na área.

Além das críticas à Ciência e Tecnologia, Guedes também citou outros dois ministros como exemplos que já foram negativos de gestão. Um deles foi Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional).

Segundo a reportagem da Folha de S.Paulo , Jair Bolsonaro pediu no início do ano que arrumasse R$ 1 bilhão para a Infraestrutura. Depois de alguns estudos, Guedes declarou que decidiu que teria que tirar da pasta de Marinho.

Guedes atrelou a frustração do colega da Esplanada pelo corte a um problema de saúde que ele teve em seguida. De acordo com essa história, o ministro do Rio Grande do Norte pediu para tirar férias logo após perder os recursos e foi para a Bahia, onde teve um "piripaque" e teve que passar por uma cirurgia cardíaca.



Marinho fez uma cirurgia no coração em julho.

Outro exemplo citado como negativo foi o de Ônyx Lorenzoni (Trabalho).

Um parlamentar presente na reunião mencionou que Lorenzoni se preocupou em gastar dinheiro fazendo campinhos de futebol e campeonatos pelo país. Guedes concordou imediatamente, dizendo que era exatamente essa a questão, falando que havia distribuição de medalhas e de troféu [nos supostos campeonatos organizados], em vez de pensar em outras prioridades.



Fritura



A Folha de S.Paulo traz também em sua reportagem que Guedes mencionou a tentativa recente de derrubá-lo do cargo (em meio à crise envolvendo o teto de gastos) e que a todo momento tentam culpá-lo pelos fracassos do governo. Nesse contexto, ele falou que "às vezes eu mesmo me pergunto o que estou fazendo aqui."

O ministro da Economia deixou claro aos presentes, ainda, que não é político, nem nunca foi, e que quem decide para onde vai o dinheiro é a Casa Civil, comandada por Ciro Nogueira (PP-PI).

Ele afirmou que é de Nogueira a ordem de colocar ou tirar recursos das pastas.

Guedes também disse que pode conversar para devolver o dinheiro cortado do Ministério da Ciência, mas especificou que não negociará com o "astronauta", mas apenas com técnicos que entendam do assunto.



Vice-líder do governo na Câmara, o deputado Evair de Melo (PP) disse à Folha que Guedes não estava irritado, mas agoniado, e que suas falas foram no sentido de incentivar os apoiadores da gestão Bolsonaro.

"O ministro Paulo Guedes precisa ter execução orçamentária. A palavra não é irritado, mas agoniado. O ministro está vendo que chegou novembro e nós precisamos dar agilidade às execuções orçamentárias. É atitude de quem é responsável. O Paulo Guedes vai ser cobrado no final de ano pelo todo. Ele está fazendo o papel dele de botar pilha e cobrar dos ministros as execuções financeiras."



Slides



O titular da Economia passou uma apresentação com slides mostrando que a Ciência e Tecnologia só empenhou até o momento 59% do montante que tem.

"Existe orçamento, existe dinheiro, então não é que está irritado. Como capitão do time, ele está gritando para o time 'vamos lá, vamos lá'", completou Melo.

"A irritação dele é mais um discurso de autoestima, vamos lá, vamos virar 24h, vamos empenhar, vamos definir prioridades. É o capitão motivando o time", falou o vice-líder do governo na Câmara, em defesa de Guedes.

"O Paulo Guedes é isso mesmo: franco, objetivo, pragmático. Eu saí da reunião, como vice-líder do governo, motivado. Para quem nunca trabalhou, nunca foi de empresa privada, nunca teve que bater meta, mostrar resultado, acha que é irritação. Ele estava é pilhado para fazer as coisas"

Sobre Guedes ter chamado ministros de incompententes e o astronauta, de burro, afirmou que "isso é como time de futebol. Não tem ninguém ofendendo ninguém, não. Quem te passou isso passou em um tom jocoso e de maldade. Isso é palavra no dia a dia de uma empresa. Nós viemos do setor privado. Se alguém te passou isso, passou para achar coisa contra o governo. Em hipótese alguma. Estamos falando do mérito de um assunto. O Ministério de Ciência e Tecnologia precisa, sim, melhorar a execução financeira e orçamentária. É palavra de motivação, não é nenhuma crítica pontual. Não sei quem te passou, mas o tom do Paulo Guedes não foi esse, não. Foi tom de motivação, de 'vamos lá, tem que ter mais competência, tem que executar, o dinheiro é pouco, é escasso, então o pouco que tem é pra executar'. Em momento algum tem tom pejorativo."

Questionado sobre o termo "burro" usado na reunião, o parlamentar afirmou que "isso é Paulo Guedes, rapaz."

"Quer vencer, quer ganhar, todo mundo grita com todo mundo. Se já jogou futebol, basquete, você sabe. O capitão grita com todo mundo. 'Vamos lá, perna de pau, tá amarrado das pernas, levanta a cabeça'. Não tem ninguém ofendendo. É uma palavra de estímulo, de gás".

Evair de Melo ainda falou que o próprio Guedes se chamou de burro.

"Ele falou 'eu era um burro de política pública, de burocracia interna do órgão, era um incompetente. E aí fui estudar e ler'. Foi uma reunião informal para poder dizer da dificuldade que é, muito mais reclamando da lentidão da máquina pública, da burocracia. Não foi nada pessoal. Se alguém te passou em tom jocoso, foi com maldade para criar desavença."