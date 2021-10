Passo a passo para fazer uma estante com nichos de maneira prática

LC Lugar Certo - Estado de Minas

Já pensou fazer uma estilosa estante com nichos? Você pode escolher o material, o tamanho e as cores. Portanto, veja neste conteúdo como fazer estante com nichos para ganhar mais praticidade.

A estante pode ser usada em vários ambientes. No banheiro, no quarto, na cozinha, na sala, no home office e até mesmo na lavanderia.

Além de funcional, ela tem a capacidade de decorar o ambiente com cores e materiais criativos.

O que é melhor: fazer ou comprar?

A sua estante com nichos pode ser feita por você mesmo, passo a passo, ou comprada pronta. Tudo vai depender da sua disponibilidade de tempo e das suas preferências pessoais.

É evidente que é mais prático comprar tudo pronto, bastando apenas montar ou escolher o local de instalação. Mas fazer a estante com nichos é usar a própria criatividade para deixar o ambiente com a sua cara.

Um detalhe importante é que você irá economizar dinheiro ao saber como fazer estante com nichos. Isso porque você gastará apenas o dinheiro dos materiais utilizados.

Então, acompanhe as nossas dicas a seguir para ter um belo móvel em seu ambiente.

Como fazer estante com nichos de madeira

E agora, como fazer estante com nichos de madeira? É relativamente simples. Você vai precisar de tábuas de pinus. As tábuas devem ter 29 cm de largura por 1,5 cm de espessura. Os tamanhos são os seguintes: 14 peças de 20 cm, 4 de 40 cm, 6 de 43 cm e uma só tábua com 80 cm, que servirá de base.

Assim, pegue as madeiras do mesmo tamanho e vá montando os nichos, parafusando-os. Depois disso, personalize-os pintando com a sua cor preferida.

Na sequência, comece a montagem dos nichos usando cola e parafusos. Você pode organizar o layout da sua estante com os nichos quadrados e os retangulares até colocar tudo sobre a base e instalar os pezinhos.

Assim, você terá um estante com nichos personalizados e feitos à sua maneira.

Como fazer estante com nichos de pallets

Os pallets são muito usados na decoração de casas. Uma das soluções está na estante com nicho de pallets e formato suspenso.

Você deve pegar pallets e cortá-los até ficarem pequenos, com cerca de 70 cm de comprimento. Após isso, deve fazer furos com a ajuda de uma furadeira e passar os fios de aço.

Na sequência, você deverá fazer o acabamento com as cores preferidas. Depois é só instalar na parede, de modo que eles fiquem seguros pelo cabo. É uma ótima opção para guardar livros e outros objetos.

As vantagens são economia, versatilidade, inovação e reaproveitamento. Além disso, dão um charme a mais ao seu home office ou sala.



Como fazer estante com nichos de MDF

Para fazer uma estante com nichos de MDF você deve ter em mãos os seguintes materiais: 4 pedaços de MDF com as mesmas medidas, cola de madeira, pregos, grampeador manual ou martelo, lixa, tinta ou verniz, pincel ou rolo de pintura.

Com tudo garantido, você começa a montagem dos nichos. Mas primeiro, lixe as peças de MDF, cole-as com madeira, fixe com os pregos, pinte ou envernize o nicho e coloque tudo sobre uma base.

Você também pode usar papéis ou tecidos coloridos para personalizar o acabamento dos seus nichos.