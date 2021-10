Governador do RJ sanciona lei que flexibiliza uso de máscaras em locais abertos

ME Maria Eduarda Cardim

(crédito: Rafael Campos/Secom)

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, sancionou, nesta quarta-feira (27/10), o projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) que flexibiliza o uso de máscaras em locais abertos diante do avanço da vacinação contra a covid-19. A publicação da sanção e das recomendações que os municípios cariocas devem seguir para desobrigar o uso de máscara ao ar livre será feita nesta quinta (28), no Diário Oficial.

Com a publicação, os moradores da cidade do Rio de Janeiro já poderão dispensar o uso de máscara nos locais abertos, já que o governo municipal publicou ainda nesta quarta (27) um decreto que institui a flexibilização do uso do equipamento de proteção individual.

A medida foi celebrada pelo governador do Rio de Janeiro. "Vamos flexibilizar o uso de máscaras em espaços abertos e isso é motivo de celebração. Mais de um ano e meio após o decreto de calamidade pública em função da pandemia, esta medida representa uma importante vitória para todos", disse Cláudio Castro pelas redes sociais.



O governador carioca disse que a desobrigação do uso da máscara só é possível graças ao avanço da vacinação contra a covid-19, mas reforçou a necessidade que ainda existe de que a sociedade ainda siga as outras medidas impostas.

"Para que a luta contra a covid-19 seja vencida definitivamente, peço que todos continuem seguindo as orientações das autoridades sanitárias", solicitou.