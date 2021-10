PEC dos Precatórios não tem quórum para ser votada

TA Tainá Andrade

(crédito: Cleia Viana/Camara dos Deputados)

Arthur Lira está reunido com os líderes dos partidos para decidir sobre a votação da PEC dos Precatórios que estava marcada para hoje (27), às 19h, na Câmara dos Deputados. O entrave para o andamento da emenda, no momento, está no quórum. "Não estamos nem mexendo em texto, isso é outra etapa", disse Hugo Motta.

Uma fonte de bastidor informou que há uma pressão do presidente da Casa para que a votação aconteça. "A ordem está vindo do governo. PMB não está aderindo, União está com pé atrás. Não tem quórum para passar a PEC nem essa semana, nem na que vem", explicou em off.

Cerca de 50 deputados da base do governo não estão presencialmente em Brasília. Com a volta das atividades presenciais na Casa, a norma é que as votações só aconteçam com os deputados em Plenário. Há uma hora, no site, estão inscritos 446 parlamentares.