Homem empina moto, mata idoso em atropelamento e foge

Militares tentaram socorro de idoso, mas ele não resistiu - (crédito: Reprodução/Corpo de Bombeiros)

Um homem matou um idoso enquanto empinava sua motocicleta em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na tarde deste domingo (31/10). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima de 72 anos perdeu a vida ainda no local do fato.

Segundo a corporação, o motociclista fugiu do local sem prestar socorro ao idoso. A Polícia Militar procura pelo criminoso, que, de acordo com os bombeiros, mora nas proximidades de onde aconteceu o atropelamento.

Os bombeiros informam que o idoso sofreu um traumatismo craniano grave. Ele não respirava no momento que os militares chegaram.

Além dos bombeiros, a perícia da Polícia Civil e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Uberlândia se deslocaram ao local. Uma funerária removeu o corpo.