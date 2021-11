Comprar uma casa ou alugar? Saiba qual é a melhor opção

LC Lugar Certo - Estado de Minas

(crédito: Reprodução)

O sonho da casa própria está presente na maioria das famílias. Contudo, muita gente teme fazer o investimento, mas acaba gastando dinheiro no aluguel. Sendo assim, confira neste conteúdo como escolher entre a compra e a locação de um imóvel.



Inicialmente, é bom frisar que tudo depende do momento pessoal e profissional que você está vivendo. Dessa forma, é bom avaliar os interesses de você e da família para investir em um futuro imóvel.



Porém, como a decisão é um passo importante na sua vida, é fundamental se planejar e se informar sobre todas as opções de crédito, caso você não tenha dinheiro para comprar a casa própria à vista.





Comprar ou alugar: veja as vantagens e desvantagens





Na prática, a parcela do pagamento do crédito pessoal ou do financiamento imobiliário comparada ao aluguel é muito parecida, em termos de valores. Sendo assim, o diferencial está no pagamento da entrada do imóvel, que também pode ser obtida com um empréstimo.



Então, entre alugar e comprar, veja as vantagens e desvantagens de cada um.

Aluguel



A grande vantagem é a flexibilidade, já que você pode mudar-se de cidade com mais facilidade. Já a desvantagem é pagar por algo que não é seu, além de não poder fazer reformas mais necessárias. Outro malefício é ficar refém do proprietário, no sentido de não fazer exatamente até quando poderá ficar no imóvel.





Compra



A principal vantagem de comprar uma casa é poder investir no seu próprio patrimônio, deixando-o aos herdeiros (se houver). Além disso, você poderá fazer reformas e adotar os estilos de decoração que mais deseja. A desvantagem é o custo da entrada do imóvel.



Por que fazer um empréstimo para comprar a casa própria?



Nesse sentido, o empréstimo surge como uma grande solução. Isso porque se a maior barreira para adquirir o imóvel é a entrada, com o empréstimo, o investimento fica viável.

Os maiores benefícios de fazer um empréstimo para a casa própria são:



- a liberação do dinheiro solicitado é mais rápida do que em um financiamento;

- é melhor do que entrar no limite do cheque especial, que tem juros altíssimos;

- para quem está negativado, não há impedimentos na hora de obter um empréstimo.



Assim, muitas pessoas que recorrem ao financiamento imobiliário nem conhecem as condições do empréstimo.



Mas, na prática, acabam descobrindo que o empréstimo é mais vantajoso e mais rápido, sendo ideal para quem não quer perder a oportunidade de comprar o imóvel dos sonhos que está à venda.





Como a parceria entre Lugar Certo e EasyCrédito pode ajudar?

Quando se busca um empréstimo, o ideal é encontrar a facilidade na hora da contratação.

Afinal de contas, ir a um banco, ficar horas na fila e falar com o gerente para obter a liberação do financiamento nem sempre é o desejado por quem tem um estilo de vida corrido.

Por essa razão, pensando nas pessoas que buscam praticidade e agilidade, é que surgiu a parceria entre o portal Lugar Certo e a EasyCrédito.

Eles criaram o maior buscador de crédito, que possibilita a qualquer pessoa consultar o valor e a quantidade de parcelas de um empréstimo.

Como solicitar o empréstimo pessoal?

Para solicitar o empréstimo pessoal pela parceria Lugar Certo e EasyCrédito, é muito fácil. Você só precisa acessar o site da parceria. Depois disso, escolha entre a opção de empréstimo ou refinanciamento no simulador.

O próximo passo será selecionar o valor e a quantidade de parcelas que deseja pagar no empréstimo.

Após esses procedimentos, você precisará preencher um cadastro para que os parceiros conheçam melhor o seu perfil. Na sequência, você receberá as propostas disponíveis para o seu caso.

Concluindo, obter o empréstimo para casa própria é simples e sem burocracias. Mas é importante planejar e pesquisar o imóvel conforme as suas necessidades.

Aproveite e confira a página de simulação de empréstimo da parceria entre Lugar Certo e EasyCrédito agora mesmo.