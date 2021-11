Mãe e filha são encontradas mortas a facadas dentro de casa em Angra dos Reis

CG Camilla Germano

(crédito: Arquivo Pessoal)

Na tarde desta quarta-feira (3/11), Lucimar Freitas da Silva Vasconcelos, de 46 anos, e sua filha Adriana Vasconcelos da Silva, de 19, que era técnica em enfermagem, foram encontradas esfaqueadas na casa da família, em um condomínio no Bracuí, em Angra dos Reis, Região da Costa Verde. Um homem de 38 anos, que seria namorado de Lucimar, apresentou-se para a polícia e está passando por exames no Instituto Médico-Legal (IML) da cidade. Ele é considerado o principal suspeito, mas nega envolvimento no crime.

Ao G1, o delegado Vilson de Almeida Silva, titular da 166ª DP em Angra dos Reis e responsável pelo caso, afirmou que as investigações estão em andamento com a perícia de local e diligências na região em busca de informações.

De acordo com a Polícia Militar, ao chegarem a casa, os agentes encontraram as vítimas mortas e a porta da casa aberta. Um sobrinho de Lucimar foi o primeiro a chegar ao local. Testemunhas informaram que o ex-namorado de Lucimar teria sido a última pessoa a entrar na residência.

Segundo o Corpo de Bombeiros, homens do quartel de Angra dos Reis foram acionados às 14h08 para levarem os corpos ao Instituto Médico-Legal (IML) da cidade.

Dois feminicídios em 24 horas

Na terça-feira (2/11), na cidade de Barros Filho, na Zona Norte do Rio de Janeiro, Geilza Alves da Silva, de 51 anos, e Alan Alves de Azevedo, de 27 anos, mãe e filho, foram mortos por Carlos Henrique dos Santos Batista, 44 anos, ex-namorado de Geilza.

Geilza com os filhos Alan e Marcos Vincius (foto: Redes sociais?Reprodução)

Ao invadir a casa, Carlos atirou contra ela e seus familiares e se matou em seguida. Um dos filhos da vítima foi baleado na perna e recebeu alta na terça-feira (03/11). Os corpos de Geilza e Alan foram para o IML da cidade mas foram liberados para o sepultamento que ocorreu na tarde desta quarta-feira (03/11). Muito abalados, os familiares das vítimas não falaram com a imprensa.

As investigações dos assassinatos estão sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Agentes da especializada ainda estão ouvindo testemunhas.