Após avião de Marília Mendonça cair, pelo menos uma pessoa é retirada sem vida

VO Victória Olímpio

(crédito: Redes Sociais/Reprodução)

Após o avião em que Marília Mendonça estava cair, nesta sexta-feira (5/11), na região de Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, a assessoria confirmou à Globo News que uma pessoa foi retirada sem vida da aeronave. Os bombeiros ainda não confirmaram a identidade da vítima.

Além da artista, também estavam no avião um produtor, um assessor, o piloto e o copiloto. Equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros e do Samu, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, acompanham ou resgate.

As primeiras informações dão conta de que o óbito é do sexo masculino. Segundo informações, em princípio, haveria duas vítimas com vida no interior da aeronave, ainda não informado o quadro de saúde delas.



Segundo informações, o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora pode receber as vítimas. A unidade ainda não recebeu nenhum paciente do acidente.

O modelo é um bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, prefixo PT-ONJ, com capacidade para seis passageiros. O Corpo de Bombeiros teria recebido a chamada por volta de 15h30 para atender a ocorrência de queda de aeronave.

* Com informações do Estado de Minas