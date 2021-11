Cantora Maraisa lamenta morte da amiga Marília Mendonça: "Senhor, dai-me força"

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

A cantora Maraisa, que faz parte da dupla sertaneja com a irmã Maiara, se pronunciou oficialmente, neste sábado (6/11), pela primeira vez após a morte da amiga e colega de trabalho Marília Mendonça, que faleceu em um trágico acidente de um avião bimotor

Em uma postagem no Twitter, Maraisa pede força à Deus para ser "fortaleza" dos que necessitam dela neste momento de luto. "Senhor, dai-me força porque sei que esse é o desejo da minha irmã. Senhor me sustente para que eu seja fortaleza aos que necessitam de mim", postou a cantora na rede social.

Logo depois a cantora postou uma foto com um anel e escreveu: "Nosso infinito na eternidade".

Nosso infinito na eternidade pic.twitter.com/fKbxZbsVLx — Maraisa (@Maraisa) November 6, 2021

A cantora, assim como a irmã Maiara, conheceu Marília Mendonça em 2015. Desde então, eram amigas e possuíam projetos de música em comum. Em outubro, as artistas lançaram um álbum em conjunto: Patroas 35%.

Nos próximos planos, estava a realização de uma grande turnê do álbum, em 2022. A turnê "Festa das Patroas" estava marcada para começar em Belo Horizonte, em 19 de março de 2022, com uma mega produção e uma capacidade para 24 mil pessoas na Esplanada do Mineirão.

Os shows também iriam passar pelo Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Marília ainda brincou durante a coletiva de que poderia aumentar o número de lugares se os fãs insistissem.