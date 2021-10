Marília Mendonça, Maiara e Maraísa anunciam pré-save de 'Patroas 35%'

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

As artistas Marília Mendonça, Maiara e Maraísa anunciaram, em suas redes sociais, o pré-save de seu mais recente álbum: Patroas 35%. O trio de cantoras, que também são amigas, irá liberar todo o conteúdo do projeto nas plataformas de streaming nesta quinta-feira (14/10) pela Som Livre, e, junto com essa divulgação, também foi revelado um trecho da música Esqueça-me se for capaz.

As Patroas também divulgaram cenas de um videoclipe que ainda está sendo filmado. Quem fizer o pré-save terá acesso a um teaser do videoclipe. O álbum Patroas 35% será composto por nove faixas autorais, sendo seis delas inéditas e exclusivas. Elas são: Esqueça-me se for capaz, Presepada, Para de me chamar pra trair, Fã clube, Você não manda em mim e Eu não vou namorar. As outras três faixas, Motel Afrodite , Não sei o que lá e Todo mundo menos você, foram lançadas no último EP, alcançando mais de 22 milhões de views no Youtube.

A primeira parte do projeto, nomeado como Patroas, foi gravado em uma live e lançado pela Som Livre em 2020, com um repertório que inclui regravações e canções inéditas. O trabalho ganhou uma indicação ao Grammy Latino e concorreu na premiação na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja.

Foi anunciada também, no início de outubro, em uma coletiva de imprensa no Allianz Parque, em São Paulo, a volta das cantoras ao palco com a turnê de mesmo nome do álbum, Patroas 35%. Marília Mendonça explicou: “o número no nome do projeto é para que nossos fãs entendam que a gente vai voltar, que essa turnê vai ser literalmente só 35% da execução desse projeto tão grande e tão esperado por todos, porque vocês merecem mais, e a gente também”.



O pré-save poderá ser feito aqui

Já as cenas dos bastidores do vídeo podem ser acessadas através do link