Fãs passam a noite em claro em Goiânia para se despedir de Marília Mendonça

RF Raphael Felice

Ilza Oliveira, 58 anos, levou um CD de Marília Mendonça para prestar homenagem no velório da cantora, que ocorrerá em Goiânia - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A tragédia que vitimou a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas comoveu milhões de pessoas em todo o Brasil. Em Goiânia, estado natal da cantora, onde o velório de Marília será realizado neste sábado (6/11), antes mesmo da abertura ao público, um grande número de pessoas se concentrou em frente ao ginásio Goiânia Arena e o estádio Serra Dourada.





A atendente Jéssica Oliveira chegou à fila às 22h desta sexta-feira (5) para prestar seu luto à rainha da sofrência. Em conversa com outros fãs na fila para um gesto simbólico de despedida, ela ressaltou a importância da cantora para as mulheres

"No momento não tem nem como selecionar a música todas contam um pedacinho de cada mulher, a história de cada mulher. As mulheres do Brasil e do mundo do não tem uma que não se identifique com a música dela", disse.











Em momento de emoção, Matheus Alves, 20 anos e Izenice Ribeiro, 32, foram solidários um com o outro. Ajoelhados, a dupla se abraçou e chorou para aliviar a perda de uma das maiores cantoras do Brasil.

"Não tenho palavras para este momento. Eu gosto muito dela e vai ser eterna em suas músicas", disse Izenice

Em tempos de mídias digitais, comprar CD é para quem é só para quem é fã. Ilza Oliveira, 58 anos, fez questão de levar um CD da cantora para prestar homenagem à cantora.

"Ela representa pra mim uma pessoa do bem e completamente humilde. Ela fala a verdade e não gosta de mentira. Por isso ele encheu as praças e os locais que ela frequentou na música", relembrou.