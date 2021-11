12 apostas do DF acertaram cinco números na Mega-Sena deste sábado

RN Ronayre Nunes

O sorteio deste sábado (6/11) do concurso 2426 da Mega-Sena (com os números 05-11-24-27-32-57) não teve um ganhador para o prêmio principal, mas teve (muita) gente que passou perto de levar a bolada. 12 apostas do Distrito Federal acertaram cinco números na modalidade e quase ficaram milionários.



Todas as 12 apostas foram simples de seis números. Cada uma ficou com exatos R$ 25.132,53. Os bilhetes foram registrados em diversos locais da capital, como Planaltina, Gama, Águas Claras e mais.

Duas apostas vieram da Casa Lotérica Primavera (Edifício Bahamas Center), em Águas Claras. Desta região também veio outro bilhete, desta vez registrado na Casa Lotérica Águas Claras (Av. das Araucárias).

Outras duas apostas vieram do Gama, da Casa Lotérica Central da Sorte (DF 480, CH Arco Íris) e da Casa Lotérica Sort Shop (St. Central AE Leste). Também teve sortudo de Planaltina, registrado na Casa Lotérica Lance Certo (SRNA EQ 05).

De Ceilândia veio outro bilhete, cadastrado na Casa Lotérica Ceilândia (EQNN 23/25, Bl. A). Também teve aposta da Asa Norte, realizada na Casa Lotérica Nacional (Bloco H, Ed. Central Brasília).

Mais dois sortudos fizeram apostas no Setor de Multiplas Atividade Sul — Casa Lotérica Esquina da Sorte (Trecho 3) — e na Estância Mestre D’Armas — Casa Lotérica Estância I (SH Mte. D’Armas, mod Q).

Por fim, outros dois bilhetes foram feitos no DF por meio de apostas eletrônicas (em que a Caixa não divulga a região por segurança).

Vale lembrar que em todo o país, 249 pessoas acertaram os cinco números na Mega deste sábado (6/11), outros 15.271 gabaritaram quatro números e ficaram com R$ 585,42 no bolso.