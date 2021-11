Maraisa compartilha conversa com Marília Mendonça antes do acidente

CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, compartilhou no Twitter, nesta segunda-feira (8/11), um print da última conversa que teve com Marília Mendonça antes do acidente na sexta-feira (5/11).

As duas que eram muito amigas e começariam uma turnê no ano que vem, trocaram mensagens de carinho no registro. "Obrigada Deus pela oportunidade de poder me despedir", afirmou Maraisa. O print mostra mensagens de áudio trocadas entre as duas e declaração de Maraisa: "Amiga, te amo. Amo muito você", escreveu

Obrigada Deus pela oportunidade de poder me despedir ???? pic.twitter.com/9ErXTJk8Eg — Maraisa (@Maraisa) November 8, 2021

A conversa aconteceu horas antes do acidente de avião que matou Marília Mendonça e mais quatro pessoas em Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais.

Mais cedo, Maraisa também publicou uma homenagem para a mãe de Marília Mendonça, Ruth Dias. No texto, ela agradece pela força de Ruth e diz que ela sempre estará presente para ela. "Uma fortaleza para todos nós…Minha gratidão eterna por você me ensinar mais sobre Deus! Estarei com você todos os dias da minha vida, que Deus me permitir. Saiba que, aqui, você também tem uma filha", disse.