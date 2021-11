Vaca desce em toboágua de clube no interior de São Paulo

KB Karolini Bandeira*

(crédito: Reprodução/Redes)

Uma vaca foi flagrada escorregando no toboágua de um clube em Nova Granada, no interior de São Paulo. A cena inusitada ocorreu no último sábado (6/11) e chamou atenção das pessoas presentes e de internautas.

O animal ficou preso no toboágua e acabou descendo no brinquedo. Com a ajuda de um homem, a vaca cai na água da piscina e é retirada por quatro pessoas com o auxílio de uma corda. Veja o vídeo:

Your browser does not support the video tag.

De acordo com um dos responsáveis pelo clube, não é a primeira vez que o local é invadido por uma vaca, mas o animal escorregar no toboágua foi inusitado. “O animal estava com um pouco de calor, quis nadar e usar o toboágua, só isso. O animal não morreu, só está mais limpo”, brincou João Luiz Andrade Zevole.

* Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca