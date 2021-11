INSS: mais de 95 mil segurados podem perder benefício esta semana

CG Camilla Germano

(crédito: ED ALVES/CB/D.A Press - 14/9/20)

Aqueles que recebem benefícios por incapacidade do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) têm até a próxima quinta-feira (11/11) para agendar a perícia médica do pente-fino para não ter o benefício suspenso.

Ao todo, 95,5 mil segurados foram convocados pelo órgão por meio do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial da União (DOU), no dia 27 de setembro.

O edital ressalta ainda que, caso o beneficiado não agende a perícia ou não compareça na data agendada, terá seu benefício suspenso até o comparecimento. Após 60 dias da suspensão nestes termos a situação do benefício poderá ser convertida em cessação definitiva.

O agendamento pode ser feito por meio do site do órgão, pelo aplicativo Meu INSS ou por meio do telefone da Central de Teleatendimento no número 135.