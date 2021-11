Homem adquire carro clonado anunciado no Facebook e tem prejuízo de 25 mil

TO Talyson Oliveira - Especial para o EM

(crédito: PCMG / Divulgação)

A Polícia Civil de Ibiá, no Alto Paranaíba, identificou um suspeito de 19 anos, acusado de oferecer no Facebook um veículo clonado e enganar um homem de 31, durante investigações para apurar crimes de clonagem de veículos e estelionato nessa quarta-feira (10/11).

Na rede social, o rapaz ofertou um veículo Citroen C4 Pallas clonado. A vítima viu o anúncio e permutou o seu automóvel avaliado em 25 mil reais, em troca do que estava sendo oferecido.

Após o 'negócio', o autor vendeu o carro que era da vítima, e com o valor recebido, adquiriu outro veículo - um VW/Gol, também de cor preta. De acordo com as investigações, o objetivo do jovem foi de despistar e garantir a vantagem indevida que ele obteve durante a prática do estelionato.

A vítima, após perceber que tinha caído no golpe, acionou a Polícia Civil, que realizou diligências até localizar o autor, e apreender o veículo que estava em sua posse. O automóvel clonado também foi apreendido.

As investigações sobre o caso continuam, em busca de possibilitarem a conclusão do inquérito policial.