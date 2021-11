PF apreende animais silvestres que sofriam maus-tratos no Rio

AB Agência Brasil

(crédito: Pol..cia Federal)

Com apoio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a Polícia Federal deflagrou a Operação Sencientes, com a finalidade de apurar irregularidades em um criadouro de aves localizado no município de Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro.



O proprietário já foi indiciado por diversos crimes.

Os policiais da Delegacia de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente e Patrimônio Histórico cumpriram mandado de busca e apreensão na sede da empresa e apreenderam sete pássaros em situação irregular ou sob maus-tratos.



O Ibama expediu ainda 11 autuações contra o criadouro por irregularidades administrativas.



O dono do criadouro e seu pai foram presos e liberados mediante assinatura de termo circunstanciado de compromisso.



O responsável pelo criadouro foi indiciado nos crimes contra o meio ambiente e a fauna, receptação qualificada, falsificação de documento particular, falsificação ideológica e lavagem de dinheiro.