Assaltantes tentam roubar carro de comandante da PM e levam tiros

RM Renato Manfrim - Especial para o EM

(crédito: Samir Alouan/Rádio 97 FM/Jornal Pontal)

Três criminosos tentaram roubar a caminhonete Hilux do comandante da Polícia Militar Rodoviária de Iturama, no Triângulo Mineiro, que reagiu e acertou tiros na região do abdômen de um deles. Após a tentativa do roubo, segundo registro policial, o trio fugiu, sendo que o suspeito baleado deu entrada em hospital de Iturama em estado grave.



Em um primeiro momento, os outros dois comparsas conseguiram fugir, mas acabaram presos poucos minutos depois após perseguição policial.



Ainda conforme o Boletim de Ocorrência, inicialmente, segundo informações da vítima, a tentativa do assalto aconteceu quando ela havia acabado de estacionar a sua caminhonete de ré em sua garagem, sendo que antes que o seu portão eletrônico fechasse, um veículo Fiat Uno parou com a traseira direcionada para a entrada.



Em seguida, dois ocupantes desceram do carro; um deles estava armado com revólver e apontou a arma para o policial que, ao se sentir ameaçado, sacou a sua arma, uma pistola semiautomática, e efetuou quatro disparos através do para-brisa de sua caminhonete em direção ao Fiat Uno.



Conforme o registro policial, o suspeito armado tentou efetuar disparos, mas, aparentemente, a sua arma falhou e, desta forma, a dupla iniciou fuga a pé, assim como o terceiro suspeito no carro.



Pouco tempo depois, o policial recebeu a informação que um dos suspeitos deu entrada no Hospital Municipal com ferimentos de arma de fogo na região do abdômen. Ao mesmo tempo, viatura da PM já havia iniciado rastreamento dos outros dois suspeitos, que acabaram sendo abordados e presos durante tentativa de fuga na saída de Iturama.

Neste momento, foi verificado que um deles foi atingido na perna esquerda por um dos disparos do policial.



Ainda de acordo com a PM de Iturama, foi constatado que o vidro da porta do passageiro do Fiat Uno estava quebrado, possivelmente por tiro efetuado pelo policial.



A perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou os seus trabalhos de praxe, tanto no carro dos suspeitos, como na caminhonete e também no local da tentativa do assalto.



A pistola semiautomática do policial, com nove munições em seu carregador, foi recolhida pela Polícia Civil. Já o revólver de um dos suspeitos não foi localizado.