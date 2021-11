Menina morre após se afogar em piscina de casa; cabelo teria sido sugado

Td Talita de Souza

(crédito: Unsplash)

Uma tragédia abalou o pequeno município de Faxinal do Guedes, em Santa Catarina, na noite de terça-feira (9/11). Laíse Pegorini Franzen, de 10 anos, morreu após se afogar na piscina da própria casa. De acordo com a prefeitura da cidade, a menina se afogou após ter os cabelos sugados pelo sistema de drenagem da piscina.



No entanto, a Polícia Militar do estado informou que apenas no final da investigação poderá confirmar a dinâmica do afogamento. Por enquanto, o caso é tratado como morte acidental.

Ao perceberem o afogamento, os pais de Laíse levaram a menina ao Hospital Municipal São Cristóvão. A menina ainda apresentava sinais vitais, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória. Os médicos tentaram reanimá-la, mas a menina não resistiu. O velório ocorreu na manhã de quarta-feira (10/11) no cemitério da cidade.

Laíse era escoteira e estudante do quarto ano do ensino fundamental em Xanxerê, em Santa Catarina. Nas redes sociais, familiares e conhecidos prestaram homenagem à garota, definida por eles como alegre e especial.

“Minha doce princesa Laíse. Minha sobrinha, afilhada, amiga, princesa, gatinha… Tão cedo nos deixou, mas tanto nos ensinou. Vão ficar as lembranças e uma saudade infinita”, escreveu uma tia nas redes sociais.

“De fato a vida é um sopro. Que Deus te receba de braços abertos!”, lamentou uma professora de Laíse. O Grupo Escoteiro Muiraquitã, que a menina fazia parte, também registrou o luto no perfil da instituição no Facebook.

“É com imenso pesar que o Grupo Escoteiro Muiraquitã vem informar o falecimento da amada lobinha. Neste momento de dor e consternação, só nos cabe pedir a Deus que dê conforto a todos os familiares e amigos”, escreveram.

Uma das líderes do grupo, Elenice Pires, disse que a menina fazia os encontros do grupo mais alegres. “A alcateia hoje está em luto! Doce Laíse nossa lobinha dedicada, inteligente e muito doce, tudo estava sempre o "Melhor possível"! Generosa e sempre amável tornava nossos sábados mais alegres! Força a família por essa perca irreparável! Laíse certamente estará no coração de cada chefe Escoteiro e cada lobinho que conviveu com ela”, escreveu nas redes sociais.





O Colégio Integração, onde Laíse estudava, disse que a menina era um “serzinho tão amado” e que fará falta. “Não encontramos palavras nesse momento para expressar tamanha dor ao perder um serzinho tão amado, nossa pequena Laise. Que Deus conforte o coração de seus pais e irmãos. Sentiremos sua falta todos os dias em nossa escola. Seu sorriso, seu jeitinho de ser que encantava a todos. Ficarás eternamente em nossos corações”, escreveram no perfil da escola nas redes sociais.