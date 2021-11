DD Darcianne Diogo EH Edis Henrique Peres

(crédito: Arquivo Pessoal)

A menina de 13 anos que desapareceu na sexta-feira passada (5/11), Tainá da Silva, chega ao Distrito Federal hoje. A adolescente saiu de casa, em Samambaia, dizendo para a mãe que iria para um passeio escolar, mas foi encontrada no município de Massapê, no Ceará. Segundo as investigações da Polícia Civil, a menor estava na companhia de um homem, 37 anos, que se passou por um menino de 15 anos para aliciar a vítima.

Para Tainá, o homem dizia que morava no Maranhão e era neto de um coronel. O suspeito se identificava como Maurício Gomes Chagas e chegou a se encontrar com Tainá no DF. A mãe da adolescente contou que a filha queria conhecer o amigo da internet pessoalmente, e que ela aceitou, sob a condição de acompanhar o encontro dos dois. A genitora, no entanto, não desconfiou tratar-se de um homem mais velho, pois ele teria estatura baixa, é magro e estava de boné, máscara e óculos.

O suspeito ainda chegou a trocar mensagens com a própria mãe da jovem por meio de um aplicativo de celular. Segundo os familiares, na ocasião, o celular de Tainá tinha quebrado, e o homem depositou dinheiro para que o aparelho da adolescente fosse consertado, alegando que tinha conseguido o dinheiro com o pai.

Quando a jovem desapareceu, o homem chegou a mandar mensagem para a mãe de Tainá novamente perguntando sobre seu desaparecimento. “Ele é um manipulador. Ele disse que era do Maranhão e foi encontrado no Ceará. A gente conhece a Tainá aqui dentro de casa, ela nunca teve uma dupla personalidade. Nunca se comportou de um jeito na nossa frente e de outro jeito em outro lugar”, destacou Jociel Santana, 35.

Investigações

Em nota oficial, a Secretaria de Segurança Pública do Ceará (SSP-CE) informou que a localização do paradeiro da jovem aconteceu após uma ação conjunta das Delegacias Regional de Sobral e de Combate a Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca), além da troca de informações com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

As informações apontam que a jovem desembarcou no Aeroporto de Fortaleza, em Pinto Martins, no último sábado (6/11), um dia depois de sair de casa em Samambaia.

Os dois foram encontrados em Massapê (CE), e segundo o relato da polícia, a adolescente e o homem demonstraram surpresa pela localização do paradeiro. Eles foram conduzidos para a delegacia de Sobral. A jovem passou por exames periciais e foi encaminhada para Fortaleza, para ser ouvida na sede da Dceca e trazida de volta para o DF. O homem está preso. A polícia apura, ainda, como a adolescente conseguiu embarcar no Aeroporto de Brasília sem autorização dos pais.

*Com informações TV Brasília