Subprocurador do TCU incrimina Bolsonaro e Joaquim Leite por falsidade ideológica

TA Tainá Andrade

(crédito: Ana Rayssa/Esp. CB/D.A Press)

O subprocurador geral da república, Lucas Rocha Furtado, protocolou, nesta sexta-feira (19/11), no Tribunal de Contas da União (TCU), uma nova representação contra o governo federal. Dessa vez, ele requereu apuração dos dados de desmatamento das florestas brasileiras do atual governo e comparar com os últimos mandatos.

A intenção é verificar se há um “descompasso” entre as informações disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) no último dia 18 e as anunciadas no discurso do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 26).

No entendimento de Furtado, há indícios de omissão intencional do presidente e do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, o que configurou crime de falsidade ideológica praticado pelas duas autoridades. Por fim, o subprocurador pediu “estima, respeito e consideração”.