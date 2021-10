EH Edis Henrique Peres

Um morador de rua foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (27/10), próximo à Associação dos Delegados de Polícia (Adepol), no Setor Esportivo de Clubes Sul. Câmeras de segurança do comércio local flagraram o momento em que o homem foi agredido até a morte.

Segundo as investigações, o morador de rua dormia na calçada de um prédio comercial quando foi vítima da violência. As agressões aconteceram por volta das 3h da manhã e três suspeitos foram flagrados no vídeo golpeando o homem com pedaços de pau. O morador tentou fugir, mas caiu e recebeu novos golpes.

A polícia investiga se os agressores também eram moradores de rua. Pela manhã, agentes fizeram ronda nas proximidades, em busca de localizar os suspeitos.

Desespero

Quem encontrou o corpo do morador de rua foi uma funcionária do comércio local, 22 anos, que preferiu não ser identificada. A mulher chegou para o trabalho por volta das 7h, quando estranhou a imobilidade do morador.

"Pensei que ele estivesse dormindo, mas quando fui olhar pela janela, vi que estava ferido", conta. A jovem acionou o Corpo de Bombeiros Militar do DF e a Polícia Militar em busca de ajuda.

"Eu estava sozinha ainda, porque sou a primeira a chegar", relata. A jovem conta que ocasionalmente o morador dormia nas proximidades. "Eles vinham para fugir da chuva. Quando dava, de manhã, ele dava um joinha e ia embora", conta.

A testemunha revela que muitos moradores de rua dormem na Ponte Juscelino Kubitschek (JK), e que, pela manhã, quando precisa fazer o percurso da parada até o trabalho, passa com medo no local. "Tem muito consumo de droga. Ele (a vítima) era o morador mais tranquilo deles", finaliza